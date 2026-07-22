У Києві тестують мобільний звʼязок 5G. Як підʼєднатися

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У Києві тестують мобільний звʼязок пʼятого покоління (5G). Він дозволить завантажувати файли за секунди й гарантує стабільний зв’язок без зависань.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Пілотний проєкт дасть змогу перевірити роботу мережі в реальних умовах, протестувати стабільність обладнання та оцінити якість покриття у різних районах. Поки 5G працює в центрі міста — від Майдану Незалежності до Бессарабської площі.

Водночас у «Київстарі» повідомили, що середня швидкість передачі даних у їхній 5G-мережі становить 600—800 Мбіт/с, а максимальна перевищує 1,7 Гбіт/с. Також оператори розгорнули ще кілька 5G-локацій. Наступним містом, де запустять пілотну мережу 5G, стане Одеса.

Якщо пристрій не підключився до мережі автоматично, варто перевірити, чи підтримує він нову мережу, оновити операційну систему або вимкнути режим енергоощадження й перезавантажити смартфон.

Що відомо про 5G

Технологію 5G уже протестували майже 1,5 мільйона українців. Під час випробувань швидкість передавання даних перевищувала 1 Гбіт/с, а середня становила 600—700 Мбіт/с.

Наразі роботу пілотної мережі забезпечують понад 300 базових станцій, а оператори продовжують розширювати інфраструктуру. За даними Мінцифри, 29% смартфонів в Україні вже підтримують 5G.

У lifecell повідомили, що після запуску мережі у Львові, Харкові та Бородянці споживання мобільного трафіку в 5G-мережі зросло на 75%, а кількість одночасних підключень — на 35%. У Мінцифри планують після завершення воєнного стану масштабувати 5G по всій Україні.