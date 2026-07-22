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Сили безпілотних систем поцілили у 13 російських суден за два дні в акваторіях Азовського та Чорного морів.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

Серед атакованих суден — один танкер, десять суховантажів і два буксири. Загалом у межах операції «МоЛоЧКа» з 6 по 22 липня СБС влучили у 196 плавзасобів. З них 126 — в Азовському морі, ще 70 — у Чорному.

Крім того, у рамках операції «Кримський рубильник off» протягом 21—22 липня СБС атакували 13 енергетичних обʼєктів — 11 у тимчасово окупованому Криму і ще два на інших окупованих територіях. Загалом із 1 по 22 липня в межах цієї операції були атаковані 117 енергетичних цілей.