В Україні смертність у чотири рази перевищує народжуваність

Новини

Getty Images / «Бабель»

За перші 6 місяців 2026 року в Україні народилися 73 292 дитини, тоді як померли 259 853 людини. Таким чином, смертність майже вчетверо перевищує народжуваність.

Про це повідомляє моніторинговий сервіс «Опендатабот» із посиланням на дані Міністерства юстиції.

Як порівняти з таким же періодом 2025 року, кількість новонароджених скоротилася на 16%. Якщо ж порівнювати з першим півріччям 2021 року (останнім до початку повномасштабного вторгнення Росії), то народжуваність зменшилася майже вдвічі: тоді за шість місяців народилося 133 457 дітей.

Наразі в Україні щомісяця народжується в середньому приблизно 12 тисяч дітей. Водночас десять років тому цей показник становив приблизно 32 тисячі. Хлопчики традиційно народжуються дещо частіше за дівчаток — 51% проти 49%.

Найбільше новонароджених зареєстрували у Києві — 8 352. Далі йдуть Львівська область (6 617 дітей), Дніпропетровська (5 611) та Одеська (5 450). У Рівненській, Волинській та Закарпатській області на одного новонародженого припадають двоє померлих.

На Донеччині кількість новонароджених скоротилася утричі у порівнянні з довоєнним періодом — на одного новонародженого припадає 19 померлих, у Херсонській — 14, а у Сумській, Чернігівській та Харківській областях — шість.

За перші шість місяців року в Україні також зареєстрували 259 853 смерті — це на 4% більше, ніж за аналогічний період торік. Найбільше смертей зафіксували у Дніпропетровській області — 28 386.