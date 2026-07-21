У Польщі жінка напала на двох 13-річних дівчат — перед цим вона зробила їм зауваження через українську мову

Новини

Unsplash

У польському місті Легниця невідома жінка ввечері 18 липня напала на двох 13-річних дівчат з України: поліція вже розслідує цей випадок.

Про це написали речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька та RMF24.

За словами Галецької, інцидент був біля басейну, де жінка спершу переслідувала, а потім вдарила дівчат. Вона додала, що напад, ймовірно, стався через національне походження дівчат і це «неприпустимо».

Мати постраждалих розповіла, що жінка перед нападом зробила дівчатам зауваження, бо вони розмовляли українською мовою. Після цього нападниця почала переслідувати одну з дівчат, потім вдарила її, а також іншу дівчинку та хлопця, які стали на її захист.

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Чеслав Мрочек повідомив, що в країні зросла кількість злочинів на тлі ненависті. Аналітичний центр Res Futura також помітив дедалі більше антиукраїнських настроїв в інтернеті в травні — аналітики проаналізували понад 500 тисяч дописів користувачів з Польщі.