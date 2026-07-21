Українці військовослужбовиці вперше отримали бронежилети, які враховують жіночу анатомію
- Автор:
- Ольга Березюк
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Військовослужбовиці бойових підрозділів ЗСУ вперше отримали бронежилети, розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Агенція оборонних закупівель цього року придбала першу партію з 2 000 таких бронежилетів на 47 млн грн.
Про це повідомило Міноборони.
Окрім стандартних елементів бронежилета, комплект містить демпферно-кліматичний підпір. Це конструктивне рішення, що допомагає:
- покращити посадку бронежилета;
- зменшити тиск у фронтальній зоні;
- забезпечити додаткову вентиляцію під час використання.
Бронежилети виготовлені з керамокомпозитних матеріалів, мають посилений рівень захисту та виконані в камуфляжному малюнку ММ-14.
Такі анатомічні бронежилети краще прилягають до тіл, забезпечують належний захист, не обмежують рухів та зменшують ризик травм під час виконання бойових завдань.
Наразі це тільки перша закупівля бронежилетів для жінок-військовослужбовиць. Після початку використання виробу Агенція разом із Міноборони та військовими збиратиме відгуки військовослужбовиць. Це допоможе оцінити, наскільки виріб зручний і ефективний у використанні, що можна покращити, а також урахувати ці пропозиції під час наступних закупівель.