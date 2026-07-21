Біля узбережжя Румунії невідомий безпілотник атакував танкер із газом, який йшов до порту в Одеській області — троє членів екіпажу поранені

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Gandul / Facebook

Приблизно за 26 кілометрів від узбережжя Румунії вибухнув танкер із пропаном, який йшов під ліберійським прапором до українського порту. Країна вважає, що за цим стоїть Росія.

Про це написав президент Румунії Нікошур Дан на своїй сторінці у соцмережі X.

Румунські рятувальники евакуювали екіпаж пошкодженого судна, троє людей були поранені, пише Digi24. Танкер LPG Gas Lisbon атакував невідомий морський безпілотник, проте чий він — наразі ще не зʼясували. Також відомо, що танкер вийшов з порту Александрії в Єгипті та прямував до порту Рені в Одеській області. На борту був екіпаж з 17 людей та понал 3 790 тонн пропану. Трьох постраждалих відправили до лікарні, один з них у важкому стані.

Президент Румунії написав, що судно підбили за межами територіальних вод країни. Державні служби Румунії наразі намагаються зʼясувати обставини інциденту та хто за нього відповідальний.