СБУ запобігла подвійному теракту в центрі Івано-Франківська

Новини

Служба безпеки України запобігла подвійному теракту у дворі житлового комплексу у центрі Івано-Франківська.

Про це повідомили у СБУ.

За даними слідства, перший вибух мали активувати дистанційно через саморобну бомбу між авто на паркінгу. Підірвати бомбу вдруге хотіли після приїзду екстрених служб.

СБУ зʼясувала, що підготовкою теракту займався місцевий безробітний, який знайшов роботу на російські спецслужби в телеграм-каналах для пошуку зайнятості.

Фігурант орендував квартиру з видом на місце запланованих вибухів, а потім розмістив у дворі приєднаний до павербанка телефон, щоб куратори з РФ обрали місце майбутнього підриву.

Далі він закупив компоненти для вибухівки, які замаскував під кухонні каструлі. У кожну з них він мав помістити по 6 кг вибухівки, під’єднати детонатори та начинити сотнями металевих болтів для більшого удару.