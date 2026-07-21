Україна отримає від МВФ приблизно $690 млн найближчими днями

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Flickr / WBC - Washington Building Congress

Приблизно $690 млн Україна отримає від Міжнародного валютного фонду найближчими днями.

Про це повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

За словами Корецького, Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд нової програми для України в межах Механізму розширеного фінансування (EFF). Також Рада директорів погодила нові строки реалізації реформ програми.

Усі критерії, які були необхідні для того, аби отримати кошти, станом на кінець березня Україна виконала. Після передачі грошей загальний обсяг допомоги в рамках EFF становитиме приблизно $2,2 млрд.

EFF — це кредитна програма Міжнародного валютного фонду (МВФ), спрямована на підтримку країн зі значними проблемами платіжного балансу.