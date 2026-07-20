Назарію Гусакову, якого підозрюють у привласненні донатів на ліки, оголосили нову підозру — у легалізації майна, яке він отримав незаконно

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Львівʼянину Назарію Гусакову, який організував збір коштів на лікування СМА й не міг надати звіти про те, на що вони пішли, оголосили нову підозру — у легалізації майна, отриманого незаконним шляхом.

Про це написав генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Слідство зʼясувало, що кошти, які люди надсилали Гусакову, проходили через складну схему: спершу їх переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших людей, конвертували в криптовалюту USDT і переміщували між багатьма криптогаманцями.

Загалом через шахрайські схеми пройшло понад 162,5 мільйона гривень — це встановила судова експертиза. Також слідство встановило й нових потерпілих: якщо на початку їх було 34, то зараз уже 96. Зросли й завдані збитки — із 1,3 мільйона гривень до понад 2 мільйонів.

Підозрюваний співпрацює зі слідством й визнає свою вину. Кравченко додав, що в окремій справі вони продовжують встановлювати повний маршрут руху коштів і людей, причетних до цих фінансових операцій.

Справа Назарія Гусакова

Назарій Гусаков тривалий час у соцмережах проводив збори для закупівлі ліків. Його збори неодноразово поширювали медійні люди, зокрема, проєкт Bihus.Info та журналіст «Української правди» Михайло Ткач.

18 червня 2025 року користувачі в соціальних мережах попросили надати звіти. Коли Гусаков не зміг цього зробити, його звинуватили в нецільовому використанні донатів. Гусаков заявив: він згоден з тим, що потрібно було відкрити окремі рахунки для зборів і збирати чеки про витрати, але він не мав відповідного досвіду.

Після цього в Гусакова та його рідних провели обшуки, а 24 липня Гусакову заочно повідомили підозру в шахрайстві. Слідчі наголошують, що з червня 2024 року Гусаков отримував ліки проти СМА безоплатно за рахунок бюджету Львова, а зібрані кошти він міг витрачати на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та особисті потреби.