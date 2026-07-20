ЄС оштрафував AliExpress на рекордну суму — €550 млн через продаж небезпечних і підроблених товарів

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Євросоюз оштрафував китайський інтернет-магазин AliExpress на рекордні €550 мільйонів через порушення закону про цифрові послуги. Цей закон передбачає ретельну оцінку і зменшення ризиків, повʼязаних з продажем незаконних, небезпечних або підроблених товарів.

Про це повідомили на сайті Єврокомісії.

У ЄС стверджують, що платформа неналежним чином оцінила, чи має достатньо персоналу для перевірки потенційно незаконних товарів. Також там додали, що перевірка Єврокомісії показала, що багато незаконних товарів на платформі рекомендували споживачам ще до їхнього фактичного видалення.

На китайській платформі продавали небезпечні іграшки і косметику, що були доступні протягом кількох тижнів після того, як їх виявляли. У ЄС додали: політика покарань для таких продавців була неефективною, бо магазини продовжували працювати навіть після того, як на них наклали санкції.

AliExpress має час до 20 жовтня, щоб усунути порушення й надати Єврокомісії план дій. Європейська рада із цифрових послуг впродовж місяця має проаналізувати цей план. Після цього Єврокомісія за місяць ухвалить остаточне рішення. Якщо порушення не усунуть, у ЄС можуть накласти на компанію періодичні штрафні платежі.