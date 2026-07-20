Кір Стармер офіційно завершив роботу на посаді премʼєра Великої Британії

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Кір Стармер сьогодні виголосив останню промову на посаді премʼєр-міністра Великої Британії й офіційно подав у відставку.

Про це пише Sky News.

За словами Стармера, за шість з половиною років на чолі Лейбористської партії він вивів її «зі стану історичної поразки 2019 року, перетворивши на партію, здатну відповідати вимогам країни, і здобув переконливу перемогу на загальних виборах 2024 року».

Він додав, що для нього було «честю всього життя служити Великій Британії». Також Стармер впевнений, що країна зараз сильніша, ніж була два роки тому, до його приходу на цю посаду.

Після цього Букінгемський палац офіційно повідомив, що Стармер пішов у відставку з посади премʼєр-міністра. Видання уточнило, що наразі Велика Британія залишається без премʼєр-міністра, доки король Чарльз III не запросить Енді Бернема сформувати уряд. Це відбудеться сьогодні вдень.

Стармер оголосив, що йде у відставку, наприкінці червня. За його словами, він дослухався до позиції своєї партії, яка вимагала зміни лідера.

Що відомо про Енді Бернема

56-річний Бернем, який раніше був мером графства Великий Манчестер, 19 червня переміг на додаткових виборах в окрузі Мейкерфілд на північному заході Англії, ставши депутатом британського парламенту.

Перед цим Енді Бернем був членом Палати громад, працював в уряді премʼєра Гордона Брауна, зокрема у сферах культури, медіа, спорту та охорони здоровʼя. Він заявляв, що планує взяти участь у будь-яких наступних виборах лідера лейбористів.

Бернем є одним із засновників Unbroken Cities Network — ініціативи, яка обʼєднує міста по всьому світу, щоб допомагати розвивати програму реабілітації в Україні. У березні 2022 року він організовував збір гуманітарки для мешканців Києва, Харкова і Львова, які постраждали від війни.

«Ми не повинні дозволити Росії досягти своїх цілей в Україні. Вкрай важливо, щоб ми продовжували надавати українцям усіляку допомогу. Уряд Великої Британії підтвердив свою прихильність до цієї лінії, і необхідно, щоб наші союзники зробили те саме», — сказав він у День памʼяті жертв Голодомору 2024 року.