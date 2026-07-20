ФІФА визначила найкращих гравців ЧС-2026, а Трамп, схоже, вирішив, що фото без нього — не чемпіонське

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Getty Images / «Бабель»

Міжнародна федерація футболу визначила найкращих гравців Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомила сама ФІФА.

«Золотий мʼяч» найкращого гравця турніру отримав капітан збірної Іспанії Родрі. «Срібний мʼяч» дістався капітану збірної Аргентини Ліонелю Мессі, а «Бронзовий мʼяч» — французу Кіліану Мбаппе.

«Золоту бутсу» найкращого бомбардира Чемпіонату світу здобув Кіліан Мбаппе, який забив 10 голів. Крім того, він став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу. «Срібну бутсу» отримав Ліонель Мессі (8 голів), «Бронзову» — Джуд Беллінгем (7 голів).

«Золоту рукавичку» як найкращий воротар турніру отримав гравець збірної Іспанії Унаї Сімон, який у 7 з 8 матчів не пропустив жодного гола. А найкращим молодим гравцем Чемпіонату світу визнали захисника збірної Іспанії Пау Кубарсі.

Водночас на церемонії відзначився і президент США Дональд Трамп — ще до початку фіналу Трампу в VIP-ложу принесли Кубок світу, і він зміг доторкнутися до трофея, хоча за правилами ФІФА це дозволено лише чемпіонам або главам держав під час офіційної церемонії.

Разом із президентом ФІФА Джанні Інфантіно він вручив кубок капітану збірної Іспанії Родрі. Опісля Трамп не залишив сцену й долучився до традиційного спільного фото чемпіонів світу. На відео видно, як Інфантіно жестами кілька разів запрошував його відійти, однак президент США залишався поруч із футболістами.