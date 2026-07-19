Росіяни атакували цивільне судно на Одещині ракетами, загинули пʼятеро людей

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Facebook / ВМС ЗС України

Росіяни атакували цивільне судно на Одещині ракетами типу Х-59/Х-69, загинули пʼятеро людей.

Про це повідомили у Військово-морських силах.

Судно Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау під час атаки йшло на вихід з українських вод із кукурудзою. Власник судна — Туреччина. Вісьмох членів екіпажу українські військові евакуювали та доправили до лікарні в Одесі. Ще пʼятьох — розшукують.

За наявною інформацією, на борту було 17 громадян Сирії та Індії та один громадянин України — лоцман, повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький.

Через загрозу повторної атаки рятувальникам довелося відходити в безпечну зону. На судні виникла масштабна пожежа, її продовжують гасити.