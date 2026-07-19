Росіяни вдарили по Києву — є загиблий та поранені

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Пресслужба ДСНС

Російська армія в ніч проти 19 липня вдарила по Києву. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще 15 — постраждали.

У Соломʼянському, Деснянському, Дніпровському, Святошинському та Шевченківському районах спалахнули пожежі. Атака пошкодила будинки, гуртожиток та інші будівлі.

На Київщині, за попередніми даними, постраждали двоє людей. Атака спричинила пожежі на складах та логістичних об’єктах.

На Одещині через атаку загинули двоє людей, ще четверо — постраждали. Удари пошкодили будинки, автівки та розважальний парк.

У Запорізькій області росіяни знову атакували пасажирський поїзд. Постраждала провідниця.