Росіяни вбили двох людей на Одещині та трьох у Краматорську. Головне про сьогоднішні атаки

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Росіяни атакували Одещину, двоє людей загинули. Ще четверо постраждали, серед них є дитина.

Війська РФ поцілили по територію парку розваг: зруйновано рибацькі будинки, пошкоджені автівки.

Під завалами ще можуть бути люди, триває пошуково-рятувальна операція.

Сьогодні під ударом росіян також було Запоріжжя, там поранені троє людей, зокрема дитина.

Також били по околицях Чернігова, там спалахнула пожежа. Минулося без жертв.

На Херсонщині від сьогоднішніх ударів одна людина загинула, ще 18 постраждали.

Росіяни атакували також Харківську область. Під час однієї з атак постраждали 5 поліцейських, які були неподалік від місця удару. Від двох інших атак постраждали ще 6 людей.

Увечері росіяни скинули три авіабомби на Краматорськ на Донеччині. Загинули троє людей, двоє поранені.