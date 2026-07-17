Україна відкриє всі архіви СБУ та Служби зовнішньої розвідки про Волинську трагедію

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Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні відкриють усі архіви Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки стосовно Волинської трагедії.

Про це він написав у телеграмі.

Президент додав, що Україна надасть додаткову кількість дозволів на пошукові ексгумаційні роботи. На нараді стосовно політики на Польському напрямі також обговорили формати розширення діалогу України та Польщі. Зеленський уточнив, що попросить урядовців і профільний комітет Верховної Ради розглянути можливість збільшити фінансування Українського інституту національної пам’яті.

17 липня Сейм Польщі проголосував за резолюцію про вшанування «пам`яті жертв геноциду, скоєного проти поляків українськими націоналістами» у 1939—1947 роках. У МЗС України зреагували й у відповідь нагадали, що 11 липня Україна на найвищому рівні віддала шану всім жертвам Волинської трагедії.

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Волинська трагедія

У 1943—1944 роках на Волині відбувались масові вбивства поляків. Польський інститут нацпамʼяті називає офіційні дані про 120 тисяч загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої, а також говорить про 5 тисяч убитих українців. Українські історики називають інші цифри: до 20 тисяч убитих українців і 35—40 тисяч убитих поляків.

Так само тривають дискусії щодо виконавців злочину й організаторів. У Польщі Волинську трагедію називають «різаниною», офіційно визнали геноцидом, звинувачують Українську повстанську армію, однак із таким трактуванням не погоджуються в Україні.