Першого голову ОУН Євгена Коновальця перепоховають в Україні — Кабмін ухвалив відповідне рішення

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Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить перепоховати в Україні останки полковника Армії УНР, першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця.

Рішення опублікували на сайті уряду.

Коновальця поховають з військовими почестями на території Національного військового меморіального кладовища. Тепер МЗС має отримати всі необхідні документи для ексгумації та перевезення останків з Нідерландів до України.

Голова ОУН Богдан Червак заявив, що таким чином Україна нарешті виконає історичну обіцянку українських націоналістів, які ще в 1938 році присягнули перепоховати Коновальця в Києві після відновлення незалежності України.

Полковника Армії УНР, засновника і першого голову ОУН Євгена Коновальця у 1938 році вбив агент радянських спецслужб Павло Судоплатов. Коновальця поховали на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі.