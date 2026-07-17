Зеленський запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Клименку посаду секретаря РНБО
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Telegram / Zelenskiy / Official
Президент Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони.
Про це він написав у Телеграмі.
За словами президента, відповідний указ про призначення вже готується. Наразі секретарем РНБО є Рустем Умєров.
Раніше медіа писали, що Клименко може стати міністром оборони замість Михайла Федорова. Однак вчора Зеленський оголосив, що призначив виконувачем обовʼязків міністра оборони Євгенія Хмару. Також уряд проголосував за призначення Івана Вигівського новим міністром внутрішніх справ.
- Ігор Клименко був главою МВС з лютого 2023 року після загибелі в автокатастрофі тодішнього міністра Дениса Монастирського. З вересня 2019 року Ігор Клименко очолював Національну поліцію, а перед цим був заступником глави Нацполіції.