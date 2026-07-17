Джерела «Бабеля» в Європарламенті: ЄС створить нову інвестиційну програму для оборонних стартапів на €115 млн та інтегрує в неї Україну
- Автор:
- Юлія Гира
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Міністерство оборони України
15 липня Рада ЄС і Європарламент домовилися створити нову інвестиційну програму оборонних інновацій (AGILE) на €115 мільйонів. Її головна мета — швидко виводити й масштабувати нові розробки з лабораторій на поле бою. Програма має запрацювати з початку 2027 року.
У Єврокомісії пояснили, що Європейському Союзу потрібен механізм, який відповідатиме темпу сучасної війни: «Війна Росії проти України показала, що успіх на полі бою тепер залежить від коротких інноваційних циклів; здатності розробляти, тестувати, впроваджувати нові технології та економічно ефективні рішення за тижні або місяці, а не роки. AGILE розроблена для стартапів і новаторів, які рухаються з високою швидкістю».
До програми залучать Україну — на основі Угоди про асоціацію з ЄС. Київ не сплачуватиме жодних вхідних внесків. Про це «Бабелю» розповіло джерело в Європарламенті, яке знає деталі перемовин Ради ЄС, Єврокомісії та Європарламенту. Крім того, кореспондентка «Бабеля» ознайомилася з текстом законопроєкту.
У межах програми також створять спеціальний механізм RAZOM. Завдяки йому будь-яка зброя чи технологія, яку профінансують у межах AGILE і сертифікує Єврокомісія, одразу стане доступною для ЗСУ. Закупівлі для ЗСУ фінансуватимуть коштом кредиту ЄС на €60 мільярдів.
Що передбачає AGILE:
- Програма орієнтована на малий і середній бізнес, зокрема на стартапи та компанії, які масштабуються.
- Пріоритетні напрями: штучний інтелект, дрони, робототехніка, квантові технології та кібербезпека.
- ЄС може покривати до 100% прийнятних витрат на проєкти.
- Єврокомісія ухвалюватиме гранти за чотири місяці замість року.
- Розробники отримають доступ до випробувальних полігонів, сертифікації та ресурсів великих оборонних замовників.
- Готові технології потраплятимуть до Сил оборони впродовж 1—3 років.
Попередню угоду ще мають формально схвалити Рада ЄС та Європарламент. Після цього регламент пройде юридичну перевірку і набуде чинності. Програма має запрацювати з початку 2027 року.