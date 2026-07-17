Трамп пригрозив забрати ліцензії у мовників, які не транслювали його звернення про Китай

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Президент США Дональд Трамп пригрозив забрати ліцензії у мовників, які не транслювали його звернення про втручання Китаю у виборчу систему.

Про це він сказав під час виступу в Білому Домі.

Це стосується і медіа. За словами Трампа, «їм не подобається тема звернення, тому що вони знають, наскільки корумпована виборча система, але не хочуть це розголошувати». Він сказав, що телеканали та медіа «є частиною змови».

На думку Трампа, така поведінка — шахрайство, яке «має означати анулювання їхніх ліцензій на мовлення». Також він додав, що немає жодної країни у світі, у якій би виборча система була така ж жахлива, як у США.

Речник посольства Китаю у США відреагував на звинувачення Трампа і в коментарі для CNN сказав, що «Китай ніколи не втручається у внутрішні справи інших, а вибори у США — це їхня внутрішня справа».