Google Play видалив російські додатки VK, «Одноклассники» та Mail.ru
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Магазин застосунків Google Play видалив російські сервіси VK, «Одноклассники», «Дзен», Mail.ru та Max.
Про це пишуть російські медіа.
У VK заявили, що встановлені раніше застосунки продовжують працювати без обмежень, але завантажити їх можна через альтернативні магазини для Android.
Водночас журналісти пишуть, що VK і месенджер Max, який Росія представила торік у березні, позиціюючи його як альтернативу Telegram, також недоступні в магазині Huawei AppGallery.
Наприкінці червня з магазину застосунків Apple App Store зникли «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен», VK Video, «VK Мессенджер», VK Music і «VK Знакомства». Усі вони належать російському холдингу VK.
Уже в липні під санкції ЄС потрапили російська соцмережа VK та месенджер Max. За даними ЄС, VK передавала російській владі дані користувачів, які критикували війну проти України, і допомагала обмежувати використання VPN.
- В Україні «ВКонтакте», «Одноклассники» та ще низку російських сервісів і сайтів заборонили у 2017 році. З того часу рішення продовжували кілька разів.