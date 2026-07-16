В Угорщині почали розслідувати звʼязки колишнього глави МЗС Сіярто з Росією
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
-
Szijjártó Péter/Facebook
Премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що в країні почали розслідувати звʼязки ексглави МЗС Петера Сіярто з Росією.
Про це пише угорське медіа Telex.
Раніше Мадяр звинувачував Сіярто в державній зраді. Наразі деталі справи не розголошують через низку секретних документів — це може вплинути на хід розслідування. Однак угорський премʼєр пообіцяв: одразу повідомить, якщо зʼявиться інформація, яку можна буде оприлюднити.
Вчора Сіярто заявив, що знайшов собі нову роботу і тому складає депутатський мандат. Він працевлаштувався до китайського автовиробника BYD. У компанії уточнили, що Сіярто обійматиме «глобальну міжнародну посаду» й не входитиме до керівництва угорського підрозділу.
- Раніше ексглава МЗС Угорщини заявляв, що ніколи не служив інтересам Росії. Однак Сіярто підтримував звʼязки з Росією та неодноразово їздив туди з офіційними візитами. Також угорський політик часто виступав проти військової допомоги Україні. 8 квітня угорське медіа Vsquare опублікувало розслідування, де стверджувало, що Сіярто координував з Росією дії проти інтересів України і ЄС. Свої дії він обговорював з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим.