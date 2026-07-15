Президент Зеленський запропонував кандидатуру Сергія Корецького на посаду премʼєра України

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Сергій Корецький / Facebook

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді кандидатуру Сергія Корецького на посаду премʼєра України.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

«До Верховної Ради України надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького на посаду Прем’єр-міністра України. Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури», — написав він.

Зараз Корецький очолює «Нафтогаз». Після того, як Верховна Рада звільнила Юлію Свириденко з посади премʼєрки України, Зеленський анонсував, що склад уряду та керівництво правоохоронних органів оновлять.

Після цього Зеленський провів зустрічі з головою «Нафтогазу» Сергієм Корецьким, мером Харкова Ігорем Тереховим, міністром МВС Ігорем Клименком, міністром оборони Михайлом Федоровим і першим віцепремʼєром — міністром енергетики Денисом Шмигалем.