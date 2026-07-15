Bloomberg: ЄС обговорював можливість включити Raiffeisen Bank International у 21-й пакет санкцій проти РФ

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У 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії можуть включити обмеження стосовно австрійського Raiffeisen Bank International (RBI), який продовжує працювати на російському ринку.

Про це пише Bloomberg з посиланням на ознайомлених з цим питанням джерел.

Напередодні країни ЄС під час обговорень проєкту нового пакета санкцій мали розбіжності в питанні санкцій проти RBI. Попри кілька раундів переговорів між послами перед засіданням, 27 держав-членів не дійшли згоди стосовно санкцій. Ще одним спірним питанням була пропозиція заборонити колишнім російським військовим вʼїзд до ЄС.

У 2023 році Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International (RBI) до переліку міжнародних спонсорів війни. Тоді підставою для внесення банку до цього списку стало те, що він продовжив працювати в Росії, а також офіційно визнав «ДНР» і «ЛНР». Проти цього виступила Австрія: для країни було важливо вивести банк зі списку спонсорів війни і вона погрожували заблокувати 12-й пакет санкцій ЄС.

Зрештою українське НАЗК призупинило статус спонсора війни для Raiffeisen Bank, а Австрія розблокувала 12-й пакет санкцій ЄС.

Чому Raiffeisen Bank International досі не вийшов з Росії

Raiffeisen залишається найбільшим західним банком у Росії після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Але він зазнає тиску від регуляторів і закордонних урядів, які вимагають вийти з російського ринку, як це зробили багато інших західних компаній.

RBI намагається скоротити діяльність у Росії. Але російські регулятори не хочуть дозволяти Raiffeisen залишити країну, оскільки він є одним з небагатьох каналів доступу до міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT.

Можливий продаж, імовірно, призвів би до західних санкцій проти банку та його власника, що відрізало б його від глобальних ринків. Активами банку цікавився угорський підприємець Іштван Тіборц, зять колишнього прем’єр-міністра Віктора Орбана. Також ними цікавилися низка російських і західних бізнесменів.

У грудні 2025 року Raiffeisen підтвердив, що продовжує шукати покупця для російських активів, а позиція групи стосовно виходу з російського ринку залишається незмінною.