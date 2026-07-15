FT: Україна зможе купувати китайські компоненти для безпілотників коштом кредиту Євросоюзу

Новини

Getty Images / «Бабель»

Європейський Союз дозволив Україні використати частину коштів оборонного кредиту (приблизно €6 мільярдів) для закупівлі китайських компонентів для безпілотників. Таке рішення є винятком із загальних правил фінансування.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, які знайомі з цим питанням.

За вимогами цієї програми, оборонна продукція, придбана за європейські гроші, має походити переважно з країн ЄС, України або інших схвалених партнерів, наприклад, з Канади. Інші союзники можуть претендувати на участь, якщо вони підпишуть угоду про партнерство в галузі безпеки з ЄС, зроблять свій внесок у схему та нададуть суттєву підтримку Україні.

Однак ці вимоги теж мають виняток: якщо аналогічні продукти не можна отримати з країн, що відповідають вимогам, достатньо швидко або в необхідній Україні кількості, Київ може звернутися до Брюсселю з проханням дозволити купити їх в іншому місці.

Україна отримала виняток для першого оборонного траншу на €5,9 мільярда, який призначений для закупівлі безпілотників. Це дало можливість Україні купити певні китайські компоненти, яких немає в достатній кількості в Європі.

Напередодні стало відомо, що ЄС планує дозволити Україні закуповувати британську зброю коштом кредиту на €60 мільярдів, який надають для оборонних закупівель. Британський уряд робитиме фінансовий внесок лише тоді, коли Україна вирішить використати кредит для закупівлі військової техніки у британських компаній. Велика Британія підписала цю угоду 13 липня.