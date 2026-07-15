Rheinmetall поставив в Україну артснаряди зі свого нового німецького заводу. У компанії написали про «пʼятизначну кількість»

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Німецька оборонна компанія Rheinmetall поставила в Україну першу партію артилерійських боєприпасів калібру 155 мм з нового заводу в Унтерлюсі. Решту снарядів мають надіслати до кінці 2026 року.

Про це повідомили на сайті Rheinmetall.

Перша поставка в Україну містить «п’ятизначну кількість снарядів» і порохові заряди, які виготовили на інших обʼєктах компанії. Компанія надіслала вже понад половину замовлення.

Україні поставили снаряди RH1412, які є «найновішим продуктом» Rheinmetall. Ці снаряди можна використовувати з різних систем калібру 155 мм, а самі боєприпаси мають високу дальність. До 2030 року німецька компанія планує виробляти приблизно 1,5 мільйона 155-мм артилерійських снарядів щороку.

Наприкінці серпня 2025 року стало відомо, що Rheinmetall офіційно запустив у роботу нову фабрику в Нижній Саксонії. Значну частину боєприпасів звідти мають відправляти в Україну.