Rheinmetall поставив в Україну артснаряди зі свого нового німецького заводу. У компанії написали про «пʼятизначну кількість»
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Getty Images
Німецька оборонна компанія Rheinmetall поставила в Україну першу партію артилерійських боєприпасів калібру 155 мм з нового заводу в Унтерлюсі. Решту снарядів мають надіслати до кінці 2026 року.
Про це повідомили на сайті Rheinmetall.
Перша поставка в Україну містить «п’ятизначну кількість снарядів» і порохові заряди, які виготовили на інших обʼєктах компанії. Компанія надіслала вже понад половину замовлення.
Україні поставили снаряди RH1412, які є «найновішим продуктом» Rheinmetall. Ці снаряди можна використовувати з різних систем калібру 155 мм, а самі боєприпаси мають високу дальність. До 2030 року німецька компанія планує виробляти приблизно 1,5 мільйона 155-мм артилерійських снарядів щороку.
Наприкінці серпня 2025 року стало відомо, що Rheinmetall офіційно запустив у роботу нову фабрику в Нижній Саксонії. Значну частину боєприпасів звідти мають відправляти в Україну.
- Rheinmetall — один з найбільших виробників військової техніки й озброєння в Німеччині та Європі. Компанія планує відкрити в Україні виробництво бронетехніки, зокрема танків, боєприпасів і систем ППО. За даними Agence France Press, Rheinmetall хоче збудувати в Україні щонайменше чотири заводи.