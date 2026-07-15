Трамп виплатив компенсацію журналістці Джин Керролл за сексуальне насильство — раніше він заперечував це звинувачення

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Президент США Дональд Трамп виплатив компенсацію у розмірі понад $5 мільйонів письменниці Елізабет Джин Керролл. У 2023 році його визнали винним у сексуальному насильстві над нею в середині 1990-х.

Про це пише BBC.

Трамп наполягав на відтермінуванні виплати для того, щоб Верховний суд США ще раз розглянув його апеляцію у справі. Минулого тижня суддя, який розглядав справу, зобовʼязав Трампа виплатити збитки.

Юридична команда Керролл підтвердила, що їй виплатили понад $5,62 мільйона — це сума відшкодування збитків і нараховані відсотки.

У чому Керролл звинувачує Трампа

Колумністка Елізабет Джин Керролл звинуватила Трампа в нападі, який стався понад 30 років тому. За її словами, інцидент стався в магазині Bergdorf Goodman на Мангеттені наприкінці 1995 або на початку 1996 року. Трамп обирав у магазині спідню білизну для іншої жінки та звернувся до Керролл по допомогу. Потім він жартома попросив жінку приміряти білизну, після чого нібито напав на неї в роздягальні.

Жінка стверджує, що їй вдалося відбитися і втекти. Тоді вона не хотіла звертатися в поліцію, тому що «була шокована і не хотіла думати про себе як жертву зґвалтування». Дві подруги Керролл підтвердили, що жінка розповіла їм про цей інцидент протягом кількох днів після нього.

Після того як Керролл розповіла про напад, Трамп неодноразово заперечував її слова, називав жінку брехункою. Керролл подала проти Трампа два позови (у 2023 і 2024 роках) про сексуальне насильство і наклеп.

Обидві справи жінка виграла: у кейсі 2023 року (сексуальне насильство і наклеп) суд присудив їй $5 мільйонів компенсації, а в справі 2024 року (наклеп) ще $83,3 мільйона. Обидва вироки згодом підтвердила апеляція. При цьому важливо: оскільки справи були цивільними, то фактично Трампа не визнавали винним у злочині, а лише поклали на нього юридичну відповідальність і зобовʼязали сплатити компенсацію.

У травні 2026 року Міністерство юстиції США почало кримінальне розслідування проти Керролл. Вони почали розслідувати факт, чи збрехала Керролл під час свідчень у 2022 році, коли сказала, що не отримувала стороннього фінансування для позову. Із судових документів, які подали захисники Трампа, стало відомо, що мільярдер Рід Гоффман, співзасновник LinkedIn, допомагав оплачувати частину її судових витрат.