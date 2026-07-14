Рада прирівняла в правах колишніх засуджених, які мобілізувалися, до інших категорій військових
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Генеральний штаб ЗСУ / Telegram
Верховна Рада ухвалила закон № 15225, що прирівнює в правах військовослужбовців із числа колишніх засуджених до інших захисників України. За це рішення проголосували 309 нардепів.
Про це Верховна Рада повідомила в Telegram.
Документ гарантує колишнім засудженим ті жсамі права, що й іншим військовослужбовцям: щорічні відпустки, доступ до лікування після поранень, можливість переведення до тилових частин чи ТЦК за станом здоров’я. Докумет також захищає жінок-військових цієї категорії: вони матимуть право на декретну відпустку та догляд за дитиною.
Загалом з травня 2024 року до лав ЗСУ потрапили понад 12 тисяч людей із місць позбавлення волі.
- 17 травня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє засудженим добровільно мобілізуватися до лав Збройних сил України. Закон дозволяє увʼязненим вийти на волю за умовно-достроковим звільненням (за рішенням суду) для військової служби за контрактом.
- Однак такою можливістю можуть скористатися лише ті, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями. Водночас засуджені за умисне вбивство двох або більше людей, зґвалтування, сексуальне насильство, тероризм і держзраду мобілізуватися не зможуть. Також не дозволять замінити покарання на можливість воювати засудженим за порушення правил дорожнього руху в стані спʼяніння і за особливо тяжкі корупційні злочини.