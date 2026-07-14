Суд відправив під варту екскомбрига 155 бригади Лучанова, якого підозрюють у викраденні та вбивстві двох жителів Київщини

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155 ОМБр

Колишньому командиру 155 окремої механізованої бригади Станіславу Лучанову обрали запобіжний захід — його відправлять під варту на два місяці без можливості внести заставу.

Про це стало відомо з трансляції судового засідання.

Лучанова і девʼятьох його підлеглих підозрюють у викраденні та вбивстві двох братів Мосейчуків з Київщини. Їх вивезли на Дніпропетровщину і там убили. Джерела «Бабеля» розповідали, що злочин міг бути повʼязаний з тим, що дружину командира бригади образили. Після цього він наказав своїм підлеглим покарати винних.

13 липня Лучанова затримали, він 11 липня самовільно залишив військову частину і був у розшуку. Також затримали інших девʼятьох людей, підозрюваних у злочині: вісьмох із них уже відправили під варту на 60 діб.

Станіслав Лучанов очолив 155 окрему механізовану бригаду в лютому 2026 року. До цього він був начальником штабу 425 окремого штурмового полку «Скеля», про катування і вбивства в якому «Бабель» нещодавно робив велике розслідування.