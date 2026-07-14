«Цеглинка за цеглинкою». Держсекретар США Рубіо пообіцяв ліквідувати Міжнародний кримінальний суд і закликав до цього інші країни

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа має намір «ліквідувати» Міжнародний кримінальний суд (МКС), і закликав інші країни долучитися до цього.

Про це пише CNN.

«Використовуючи всі інструменти, що є в розпорядженні нашого уряду, і співпрацюючи з кожним союзником, готовим діяти разом із нами, ми зруйнуємо МКС — цеглинку за цеглинкою, якщо це буде необхідно», — заявив Рубіо.

Він звинуватив МКС у розвʼязанні війни проти США «не кулями чи ракетами», а «силою так званого міжнародного права».

Як зазначає CNN, останнім часом Рубіо розпочав масштабну кампанію, спрямовану на дипломатичну ізоляцію МКС. На його думку, ця установа «підтримувана та керована потужною мережею лівих неурядових організацій, самовпевнених глобалістів і ворожих урядів країн третього світу, обʼєднаних своєю ворожістю до США».

США не лише закликають країни відмовитися від визнання юрисдикції суду, але й попереджають, що держави, які й надалі підтримуватимуть суд і водночас отримуватимуть американську допомогу, можуть зіткнутися з посиленим контролем і переглядом співпраці.

«Країни, які відмовляються відкинути фальшиву владу МКС, водночас покладаючись на допомогу США, ймовірно, потраплять під посилений контроль», — заявив представник Держдепу США.

За його словами, серед можливих інструментів тиску — заборони на вʼїзд, анулювання віз і посилення санкцій.

Високопосадовці США, зокрема державний секретар, його заступник та американські посли, вже проводять дипломатичні переговори, щоб переконати держави-учасниці Римського статуту вийти зі складу МКС і припинити фінансову підтримку суду.