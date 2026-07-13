Bloomberg: Через українські атаки обсяги нафтопереробки в Росії досягли найнижчого рівня з 2005 року

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Обсяги переробки нафти в Росії досягли найнижчого рівня з 2005 року. За останні 100 днів Україна пошкодила 24 з 34 великих російських нафтопереробних заводів.

Про це пише Bloomberg.

За даними EA Analytics, середній рівень переробки сирої нафти в Росії з початку липня становив 3,91 мільйона барелів на день, що є найнижчим рівнем з березня 2005 року. Це на понад 1,4 мільйона барелів на день нижче за середній показник минулого року.

За підрахунками Bloomberg, за останні 100 днів Україна щонайменше 50 разів атакувала паливодобувні обʼєкти на території Росії та пошкодила 24 з 34 великих нафтопереробних заводів. У звіті Міжнародного енергетичного агентства зазначено, що з початку травня українські дрони атакували понад половину російських нафтопереробних потужностей.

Статистика пошукових запитів у Росії показує, що впродовж червня росіяни понад 17 тисяч разів шукали інформацію про те, «як зробити бензин». Це також найвищий показник від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році.