ЄС хоче обмежити доступ до соцмереж дітям до 13 років

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Європейський Союз планує обмежити доступ до соцмереж дітям до 13 років. Їм дозволятимуть використовувати соцмережі впродовж обмеженого періоду, а також під наглядом дорослих.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Reuters.

Вона зазначила, що конкретні пропозиції стосовно соцмереж представлять у вересні. Фон дер Ляєн представила доповідь двох експертів, які рекомендують багаторівневий підхід: спершу проаналізувати типи шкідливих для дітей платформ,а після цього розглянути поетапний і поступовий доступ для різних вікових груп.

Масова заборона соцмереж для дітей у світі

У грудні 2025 року Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років. Влада країни пояснювала своє рішення тим, що соцмережі можуть шкодити дітям — наприклад, впливати на їхнє фізичне і ментальне здоровʼя.

Іспанія теж хоче заборонити соціальні мережі для дітей до 16 років. А Ірландія запустила тестову фазу цифрового гаманця з функцією перевірки віку, що має обмежити доступ підлітків до соціальних мереж. Греція заявила, що також заборонить доступ до соціальних мереж для дітей віком до 15 років з 2027 року.

Уряд Британії планує заборонити соцмережі для дітей до 16 років навесні 2027 року. Йдеться про TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube та X. Водночас месенджери WhatsApp і Signal не заборонятимуть.