Росіяни вдарили по цивільному судну під прапором Того на Одещині. Загинули та постраждали моряки
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Олег Кіпер / Одеська ОДА (ОВА)
Уранці 13 липня російські війська атакували цивільне торговельне судно під прапором Республіки Того, коли воно розвантажувало мінеральні добрива в порту Одещини.
Про це повідомляють віцепремʼєр-міністр Олексій Кулеба та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа.
Троє членів екіпажу загинули, ще п’ятеро моряків отримали поранення. Усіх постраждалих госпіталізували.
На місці працюють відповідні служби, правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину Росії.