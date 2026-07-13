Росіяни вдарили по цивільному судну під прапором Того на Одещині. Загинули та постраждали моряки

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Олег Кіпер / Одеська ОДА (ОВА)

Уранці 13 липня російські війська атакували цивільне торговельне судно під прапором Республіки Того, коли воно розвантажувало мінеральні добрива в порту Одещини.

Про це повідомляють віцепремʼєр-міністр Олексій Кулеба та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок влучання в надбудову судна виникла пожежа.

Троє членів екіпажу загинули, ще п’ятеро моряків отримали поранення. Усіх постраждалих госпіталізували.

На місці працюють відповідні служби, правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину Росії.

Олег Кіпер / Одеська ОДА (ОВА)