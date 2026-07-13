У США назвали попередню причину смерті сенатора Ліндсі Грема

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За попереднім висновком судово-медичного експерта, сенатор-республіканець Ліндсі Грем помер через розрив аорти, спричинений атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням.

Про це повідомила його пресслужба, передає Associated Press.

Офіційну причину смерті, як пише AP, оголосять після завершення токсикологічних і мікроскопічних досліджень.

Ліндсі Грем — один із найпослідовніших прихильників України в Сенаті США — помер 11 липня у віці 71 року. На його офіційній сторінці в соцмережах написали, що причина смерті — раптова й коротка хвороба.

За день до цього Грем відвідав Україну, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і побував на виробництві оборонної компанії SkyFall. Тоді Грем сказав, що «для Америки було б величезною помилкою не співпрацювати з Україною у сфері безпілотників. Вони готові допомагати нам, тому що ми були готові підтримувати Україну в найважчі часи».

Axios пише, що за кілька годин до смерті Грем говорив із президентом США Дональдом Трампом про свою поїздку до України, законопроєкт про санкції проти РФ та ситуацію навколо Ірану. Після розмови він нібито заявив: «Я не можу зараз померти. Мені ще потрібно домогтися санкцій проти Росії, розібратися з Іраном і нормалізувати ізраїльсько-саудівські відносини».