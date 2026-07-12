Вибухи складів у Вишневому: з «Укроборонпрому» звільнили двох керівників підприємств, чиї дії призвели до трагедії

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Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» («Укроборонпром») звільнило керівників двох державних підприємств. Попереднє розслідування встановило, що вони порушили закон і правила безпечного зберігання боєприпасів. Їхні дії призвели до руйнувань житлової забудови у Вишневому на Київщині, після того як склад зброї атакували росіяни.

Про це повідомили в компанії.

Також звільнили інших посадових осіб, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків.

В «Укроборонпромі» заявили, що передають всю необхідну інформацію і документи СБУ та іншим слідчим органам. Також на всіх підприємствах товариства триває комплексна перевірка дотримання вимог про зберігання зброї.