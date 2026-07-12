Після анонсу відставки Свириденко Зеленський зустрівся з високопосадовцями. Серед них голова «Нафтогазу» Корецький, Федоров і Терехов

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Після того як президент Володимир Зеленський оголосив, що премʼєрка Юлія Свириденко йде з посади й «очолить новий напрям у відносинах із ключовим партнером» та анонсував оновлення в Кабінеті міністрів і керівництві правоохоронних органів, він провів зустрічі з кількома високопосадовцями. «Бабель» зібрав головне з них.

Голові «Нафтогазу» Сергію Корецькому президент подякував за ефективну роботу. Вони обговорили, які кроки потрібні, аби досягнути результатів в межах оновленої політичної стратегії.

Першому віцепремʼєру — міністру енергетики Денису Шмигалю Зеленський заявив, що досягнутих міжнародних домовленостей у сфері енергетики недостатньо. Вони обговорили, на чому варто зосередитись далі.

Міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку і всім у системі МВС Зеленський подякував за те, що вони постійно працюють на захист України й українців. За його словами, проблеми існують, але результати Клименка під час війни — значні.

Міністру оборони Михайлу Федоровому він сказав, що ключовим викликом в обороні залишається ППО. Зеленський заявив, що потрібно продовжити трансформацію всіх процесів у Силах оборони, а лідерство у сфері оборони повинно спрацювати.

У розмові з мером Харкова Ігорем Тереховим президент відзначив досвід Харкова у протидії російським атакам — у місті є необхідна допомога людям та справді оперативна робота міських служб. Зеленський зазначив, що досвід Харкова в підтримці людей можна поширити на інші міста і громади.