NYT: Російські шпигуни переправляють з Японії компоненти для армії РФ

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Російські шпигуни переправляють з Японії компоненти для армії РФ. Усе тому, що в Японії слабке законодавство про шпигунство та водночас сильна технологічна галузь.

Про це пише The New York Times із посиланням на західних розвідників, урядові документи та джерела у кількох країнах.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну десятки російських розвідників, яких західні країни вислали зі своїх територій, перебралися до Японії. Співрозмовники NYT кажуть, що в Токіо працює підрозділ військової розвідки ГРУ — так звана 20 дирекція.

Видаючи себе за дипломатів або бізнесменів, шпигуни купують або крадуть елементи, які потім переправляють через треті країни до РФ. Джерела кажуть, що операцією керує 49-річний Максим Фільченков, який працює під прикриттям співробітника російської авіакомпанії Aeroflot. Він, зокрема, займається пошуком обладнання.

Російські агенти також використовують мережу компаній-посередників для доставки товарів до Росії. Однією з таких компаній видання називає японську Proco Air, яка позиціонує себе як «міст між Японією та РФ». Однак компанія заявляє, що перевозить лише дозволені товари.