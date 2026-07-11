Зеленський про вибухи складів у Вишневому: Керівники двох держпідприємств діяли всупереч закону, імена відповідальних відомі

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Президент Володимир Зеленський заявив, що посадовці державних підприємств, які допустили розміщення складів зі зброєю у Вишневому, вже встановлені, а їхні дії перевіряють у межах кримінального провадження.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

Президент заявив, що СБУ та Офіс генпрокурора перевіряють обставини трагедії у Вишневому на Київщині після вибуху на складах і пожежі від удару російських ракет 6 липня. Тоді загинули девʼять людей, ще майже 30 постраждали.

За словами Зеленського, перші результати вже доповів заступник голови Служби безпеки Олександр Поклад. Ідеться про те, хто і на яких посадах в «Укроборонпромі» допустив розміщення складів зі зброєю у Вишневому всупереч закону і рішенням Ставки верховного головнокомандувача.

«Керівники двох державних підприємств діяли всупереч закону, всупереч рішенню Ставки та посадовим інструкціям. Конкретні посадові особи відомі, позиція держави — кожен з них має бути притягнутий до справедливої відповідальності», — наголосив Зеленський.

Президент додав, що слідство також перевіряє діяльність заступників керівників, відповідальних за безпеку, та інших посадовців, чиї рішення могли призвести до трагедії.

Зеленський доручив СБУ та іншим правоохоронним органам перевірити інші подібні підприємства, щоб запобігти повторенню таких випадків. Він підкреслив, що в Україні визначені спеціальні місця для зберігання зброї та боєприпасів, які мають бути розташовані подалі від житлової забудови.

Також президент повідомив, що найближчим часом очікуються рішення про посилення контролю у структурі «Укроборонпрому», до складу якого входять десятки підприємств, одне з яких і розмістило склад у Вишневому. За його словами, внутрішній контроль за діяльністю підприємств та їхніх керівників має бути «більш сильним».

Окремо Зеленський наголосив, що відновлення зруйнованих обʼєктів має відбуватися швидше. За його словами, найближчим часом ухвалять відповідні рішення.