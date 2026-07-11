У Києві вже 12 постраждалих від нічної атаки. Вдень росіяни атакували Суми, Одесу і Словʼянськ — є загиблі та постраждалі

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Кількість постраждалих від російського удару по Києву у ніч на 11 липня зросла до 12. Вдень росіяни знову масовано атакували регіони України. Серед загиблих і постраждалих є діти.

Керованими авіабомбами росіяни обстріляли Суми. Два КАБи влучили в дорогу та автобусну зупинку, ще один — в обʼєкт інфраструктури.

Станом на 17:00 відомо про чотирьох загиблих, серед них — 13-річна дівчинка. Ще 17 людей постраждали. У місті пошкоджені автосалон, заправка, ресторан, багатоквартирні житлові будинки та автівки.

По Одесі війська РФ завдали ракетного удару — влучили в обʼєкт цивільної інфраструктури. Загинули двоє людей, ще троє постраждали, двоє з них — у лікарнях.

Російська авіабомба влучила у приватний будинок у Словʼянську на Донеччині. Від удару загинув 67-річний чоловік, жінка і ще двоє чоловіків отримали мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузії.

Також вдень під атакою дронів був Харків — у Немишлянському районі постраждали 8 людей, у Шевченківському — 14-річна дівчинка. Били росіяни й по Ізюму на Харківщині — там четверо постраждалих, двох із них госпіталізували.

На Запоріжжі через артобстріл Біленівської громади постраждала жінка, побиті будинки та інфраструктура.