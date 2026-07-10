У Києві затвердили нові тарифи на проїзд — одна поїздка коштуватиме 30 гривень

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УНІАН / Ратинський В’ячеслав

У Києві з 15 липня проїзд у громадському транспорті коштуватиме 30 гривень.

Відповідне розпорядження підписав мер Віталій Кличко.

Новий тариф діятиме в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері. Для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом діятиме система знижок при поповненні транспортної картки. Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

1—9 поїздок — 30 грн;

10—19 — 28,90 грн;

20—29 —27,80 грн;

30—39 — 26,60 грн;

40—49 — 25,50 грн;

50 — 25 грн.

Безлімітний місячний проїзний на метро, автобус, трамвай, тролейбус і фунікулер коштуватиме 4 875 гривень.

Для студентів і учнів зберігаються пільгові умови. Так, студенти сплачуватимуть 50% вартості місячного проїзного, а учні під час літніх канікул — 25% (під час навчального року — безкоштовно).

Для гостей міста передбачені спеціальні безлімітні проїзні:

на 24 години — 375 грн;

на 48 годин — 563 грн;

на 72 години — 750 грн.

Із 1 серпня також запровадять пересадковий квиток за 60 гривень. Він дозволятиме пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень.

Поїздки, придбані до 14 липня за старою ціною 8 гривень, діятимуть до 14 вересня 2026 року. Після цього невикористаний залишок автоматично переведуть у грошовий еквівалент на транспортній картці.

Чому піднімають ціну

Востаннє вартість проїзду в столиці переглядали у 2018 році. У КМДА необхідність оновлення тарифів пояснюють потребою наблизити їх до економічно обґрунтованого рівня та зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, пальне, оплату праці, утримання інфраструктури. Ще одна причина — скорочення пасажиропотоку.

У КМДА зазначають, що нинішня вартість проїзду в Києві залишається однією з найнижчих серед великих міст України, попри постійне зростання собівартості перевезень.

За розрахунками транспортних підприємств, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 гривні за поїздку в метро та 44,14 гривні — у наземному комунальному транспорті.

Водночас витрати, закладені в проєкт тарифів на 2026 рік, розрахували на основі фактичних витрат транспортних підприємств за 2025 рік, прогнозованого зростання цін, а також оновлених витрат на зарплати та енергоресурси.