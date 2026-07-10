У США аеропорт у Флороді перейменували на честь Трампа. Це перший такий випадок у країні
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Міжнародний аеропорт Палм-Біч в американському штаті Флорида офіційно перейменували на честь президента США Дональда Трампа. Це перший випадок, коли аеропорт у США назвали на честь чинного президента.
Про це пише CNBC.
З 9 липня об’єкт офіційно називають Міжнародним аеропортом імені президента Дональда Дж. Трампа. У самому аеропорту повідомили, що оноволювати вивіски, брендингі матеріали для громадськості будуть поетапно. Зміна назви коштувала $5,5 мільйона: $2,75 мільйона виділив штат, решту суми надали через операційний бюджет і програму капітального ремонту місцевого департаменту аеропортів.
Ідентифікатор місцезнаходження арепорту також змінять з PBI на DJT. Зміна коду Міжнародної асоціації повітряного транспорту запланована на 18 серпня. Аеропорт розташований поблизу клубу Трампа «Мар-а-Лаго» в Палм-Біч, президент США досить часто звідти літає.
Сам Трамп заявив, що аеропорт стане одним із «найвеличніших і найвидовищніших у світі». Його син, Ерік Трамп, розповів, що приватний літак Trump Force One став першим літаком, який приземлився в цьому аеропорту після перейменування.
- Від моменту повернення Трампа до Білого дому його ім’ям назвали або планують назвати низку об’єктів та ініціатив. Серед них — будівлі у Вашингтоні, певний клас військових кораблів ВМС США, візова програма для заможних іноземців, державний сайт із продажу ліків за рецептами та федеральні ощадні рахунки для дітей. У травні Федеральний суд у США заборонив перейменовувати Центр виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді на честь Трампа.
- Історики зазначають, що в США об’єкти зазвичай називають на честь президентів уже після завершення їхньої політичної кар’єри, такі рішення зазвичай є загальнонаціональними та ухвалюються Конгресом.