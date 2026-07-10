У США аеропорт у Флороді перейменували на честь Трампа. Це перший такий випадок у країні

Новини

Getty Images / «Бабель»

Міжнародний аеропорт Палм-Біч в американському штаті Флорида офіційно перейменували на честь президента США Дональда Трампа. Це перший випадок, коли аеропорт у США назвали на честь чинного президента.

Про це пише CNBC.

З 9 липня об’єкт офіційно називають Міжнародним аеропортом імені президента Дональда Дж. Трампа. У самому аеропорту повідомили, що оноволювати вивіски, брендингі матеріали для громадськості будуть поетапно. Зміна назви коштувала $5,5 мільйона: $2,75 мільйона виділив штат, решту суми надали через операційний бюджет і програму капітального ремонту місцевого департаменту аеропортів.

Ідентифікатор місцезнаходження арепорту також змінять з PBI на DJT. Зміна коду Міжнародної асоціації повітряного транспорту запланована на 18 серпня. Аеропорт розташований поблизу клубу Трампа «Мар-а-Лаго» в Палм-Біч, президент США досить часто звідти літає.

Сам Трамп заявив, що аеропорт стане одним із «найвеличніших і найвидовищніших у світі». Його син, Ерік Трамп, розповів, що приватний літак Trump Force One став першим літаком, який приземлився в цьому аеропорту після перейменування.