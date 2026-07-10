ABC News: США та Іран продовжують технічні переговори, попри обмін ударами
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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США та Іран продовжують технічні переговори щодо іранської ядерної програми, попри обмін ударами.
Про це пише ABC News з посиланням на джерела.
За словами американського посадовця, 60-денне перемирʼя та підписаний сторонами меморандум про взаєморозуміння залишаються чинними. Та чи діятимуть вони надалі — залежить від того, чи виконуватимуть сторони умови меморандуму. Джерело вважає, що Тегеран їх не виконує.
Водночас співрозмовник CNN каже, що США навмисно чергують удари з паузами, аби продовжувати переговори. Вашингтон має перелік потенційних цілей і готовий атакувати в разі потреби, однак наразі віддає перевагу дипломатії.
Президент Дональд Трамп 8 липня заявив, що перемир’я з Іраном закінчилося, а меморандум про взаєморозуміння скасовується. Напередодні Іран атакував судна в Ормузькій протоці, а США вдарили у відповідь по Ірану.
- Наприкінці травня США та Іран домовилися про тимчасове 60-денне перемир’я. Однією з умов було припинити атаки на судноплавство в Ормузькій протоці та пом’якшити американські санкції щодо експорту іранської нафти.
- Вже 15 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який мав стати першим кроком до остаточної мирної угоди. Однак після нових ударів сторони фактично поставили домовленість під загрозу.