ABC News: США та Іран продовжують технічні переговори, попри обмін ударами

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США та Іран продовжують технічні переговори щодо іранської ядерної програми, попри обмін ударами.

Про це пише ABC News з посиланням на джерела.

За словами американського посадовця, 60-денне перемирʼя та підписаний сторонами меморандум про взаєморозуміння залишаються чинними. Та чи діятимуть вони надалі — залежить від того, чи виконуватимуть сторони умови меморандуму. Джерело вважає, що Тегеран їх не виконує.

Водночас співрозмовник CNN каже, що США навмисно чергують удари з паузами, аби продовжувати переговори. Вашингтон має перелік потенційних цілей і готовий атакувати в разі потреби, однак наразі віддає перевагу дипломатії.

Президент Дональд Трамп 8 липня заявив, що перемир’я з Іраном закінчилося, а меморандум про взаєморозуміння скасовується. Напередодні Іран атакував судна в Ормузькій протоці, а США вдарили у відповідь по Ірану.