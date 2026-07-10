Єгипет не пустив до своїх портів круїзний лайнер із представниками ЛГБТК+. Тиждень тому так зробила й Туреччина

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Влада Єгипту заборонила круїзному лайнеру Scarlet Lady заходити до своїх територіальних вод. За кілька днів до цього лайнер також не пустила до своїх портів Туреччина.

Про це повідомляє The Guardian.

На борту судна перебувають приблизно дві тисячі пасажирів, серед яких — бродвейська акторка Петті Люпон. Пасажири дізналися про зміну маршруту вранці 9 липня, коли отримали лист від гендиректора туристичної компанії Atlantis Events Річа Кемпбела.

Кемпбел повідомив, що судно терміново шукає альтернативний порт, оскільки Єгипет відмовив у заході до Александрії. Цікаво, що торік лайнер успішно пройшов цей маршрут без жодних проблем.

Маршрут через Єгипет був вимушеною заміною після того, як Туреччина не дозволила лайнеру зайти у свої води, пояснивши це «поведінкою пасажирів, яка несумісна із суспільством і моральними цінностями». Єгипет офіційно причин своєї відмови не пояснив.

Власник туристичної компанії Hermes Holidays Кайл Олсен вважає, що якби Туреччина не ухвалила такого рішення, Єгипет теж не заборонив би лайнеру заходити до портів країни. Також він сказав, що приклад цих двох країн можуть наслідувати й інші держави.

Після другої відмови Scarlet Lady знову змінив маршрут. Тепер лайнер вирушить до грецького острова Крит, а потім — до Чорногорії. Через те що зупинку в Александрії скасували, багато пасажирів втратили вже оплачені екскурсії до пірамід і музеїв.