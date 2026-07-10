ООН: Червень був одним з найсмертоносніших місяців для цивільних в Україні
- Автор:
- Ольга Березюк
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У червні внаслідок російських ударів в Україні загинуло щонайменше 265 цивільних, а 1 816 отримали поранення — це один з найвищих місячних показників жертв з початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомила заступниця генерального секретаря ООН з політичних питань і миробудівництва Розмарі ДіКарло, передає Reuters.
Рекордну кількість жертв зафіксували в травні — тоді загинули 274 цивільних, 1 763 постраждали.
Загалом ООН підтвердила, що від початку повномасштабної війни загинули щонайменше 16 402 цивільних, серед них 802 дитини. Поранені 48 428 людей. Водночас в організації наголошують, що реальна кількість жертв, імовірно, значно більша.
- У березні кількість загиблих і поранених серед цивільних в Україні різко зросла — майже на 49%, як порівняти з лютим. Загинули щонайменше 211 людей, ще 1 206 зазнали поранень.