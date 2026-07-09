Українська тенісистка Марта Костюк програла в півфіналі Вімблдону
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Українська тенісистка Марта Костюк програла чешці Лінді Носковій в півфіналі Вімблдону-2026, який був дебютним для українки.
Про це йдеться у пресслужбі чемпіонату, який опублікував результати.
Обидва сети завершилися з результатом 4:6. Зустріч стала для тенісисток другою (уперше вони зустрілись на WTA 1000). Тоді в Мадриді українка перемогла чешку у двох сетах.
Тепер у фіналі чемпіонату 11 липня зустрінуться дві чешки — Лінда Носкова та Кароліна Мухова.
Напередодні Костюк перемогла першу ракетку Італії Жасмін Паоліні у чвертьфіналі Вімблдону-2026 і вперше у своїй карʼєрі вийшла до півфіналу турніру. Загалом Костюк стала першою українкою за три роки, яка дійшла до цієї стадії на Вімблдоні.
- Вімблдон — найстаріший та найпрестижніший у світі тенісний чемпіонат, який щороку проводять наприкінці червня — на початку липня в південному передмісті Лондону Вімблдон. Це один із чотирьох турнірів серії Великого шлему та єдиний з них, який проводять на травʼяних кортах.