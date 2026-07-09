Колишній польський урядовець поїхав до Білорусі, щоб передати 20 аптечок для російської армії
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Лідер проросійської польської партії Front Кшиштоф Толвінський поїхав до Білорусі, щоб передати 20 аптечок для російської армії.
Про це Толвінський повідомив на своїй сторінці.
Поляк заявив, що передає допомогу «хлопцям в окопах» — солдатам РФ, які, за його словами, воюють на «братовбивчій війні». Він назвав аптечки «символом гуманітарної допомоги» росіянам, які буцімто «воюють за новий порядок» і «проти бандеризму».
Відео Толвінський записав на білоруському підприємстві й сам опублікував у соцмережах. Поїздку до Білорусі він пояснив тим, що в Польщі через «таку демократію» зробити це нібито неможливо.
Політик також заявив, що поляки «ганебно» підтримали Україну й безплатно передали зброю, «щоб українці могли вбивати росіян, сусід сусіда». Він навіть стверджує, що українці й росіяни нібито «не пробачать» полякам цієї допомоги.
- Кшиштоф Толвінський — колишній депутат польського парламенту та ексзаступник міністра державних активів Польщі. У 2023 році заснував партію Front, яка виступає, зокрема, за «деамериканізацію Європи» та «деукраїнізацію Польщі».
- У квітні цього року польський суд визнав Толвінського винним у розпалюванні національної ворожнечі. Зокрема, він називав українців «бандерівською голотою», писала Gazeta Wyborcza.