Politico: Дев’ять європейських країн закликали Єврокомісію призупинити нові біометричні перевірки туристів. Чому

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Коаліція з дев’яти європейських країн закликала Європейську комісію призупинити нові правила в’їзду та виїзду для туристів не з країн Євросоюзу через збої, спричинені біометричною перевіркою на кордонах.

Про це йдеться у спільному листі країн до блоку, пише Politico.

У спільному листі від 7 липня Бельгія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Мальта, Нідерланди, Португалія та Швейцарія повідомили єврокомісару з внутрішніх справ Магнусу Бруннеру, що у перші місяці роботи системи EES (Entry / Exit System) виявили «значні труднощі».

Країни підтвердили підтримку новій системі, але закликали Єврокомісію дозволити продовжувати використовувати механізм надзвичайних ситуацій після 6 вересня 2026 року, коли його термін дії спливає. Цей механізм дозволяє прикордонним органам у виняткових випадках тимчасово призупиняти збір відбитків пальців та фотографування обличчя мандрівників, щоб зменшити затори.

Речник Єврокомісії Маркус Ламмерт відповів, що там підтримують «чітке зобов’язання» країн про повне впровадження системи та реєстрації всіх мандрівників з країн, які не входять до ЄС. Ламмерт також повторив, що у законодавстві вже врахована гнучкість, зокрема можливість призупинити збір біометричних даних впродовж літа.