Politico: Дев’ять європейських країн закликали Єврокомісію призупинити нові біометричні перевірки туристів. Чому
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Коаліція з дев’яти європейських країн закликала Європейську комісію призупинити нові правила в’їзду та виїзду для туристів не з країн Євросоюзу через збої, спричинені біометричною перевіркою на кордонах.
Про це йдеться у спільному листі країн до блоку, пише Politico.
У спільному листі від 7 липня Бельгія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Мальта, Нідерланди, Португалія та Швейцарія повідомили єврокомісару з внутрішніх справ Магнусу Бруннеру, що у перші місяці роботи системи EES (Entry / Exit System) виявили «значні труднощі».
Країни підтвердили підтримку новій системі, але закликали Єврокомісію дозволити продовжувати використовувати механізм надзвичайних ситуацій після 6 вересня 2026 року, коли його термін дії спливає. Цей механізм дозволяє прикордонним органам у виняткових випадках тимчасово призупиняти збір відбитків пальців та фотографування обличчя мандрівників, щоб зменшити затори.
Речник Єврокомісії Маркус Ламмерт відповів, що там підтримують «чітке зобов’язання» країн про повне впровадження системи та реєстрації всіх мандрівників з країн, які не входять до ЄС. Ламмерт також повторив, що у законодавстві вже врахована гнучкість, зокрема можливість призупинити збір біометричних даних впродовж літа.
- Раніше про таку ж проблему заявляли європейські авіакомпанії. У листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн вони закликали призупинити перевірки в цій системі, бо ситуація може стати гіршою.
- Система, яку поступово впровадили з жовтня 2025 по квітень 2026 року, вимагає від громадян країн, що не входять до ЄС, реєстрації за допомогою відбитків пальців та фото в аеропорту. Однак у процесі виникли деякі проблеми: Греція вже призупинила біометричні перевірки британських туристів до вересня, щоб уникнути перебоїв у літньому сезоні. Французька поліція тимчасово призупинила додаткові перевірки в порту Дувр у травні. Також наприкінці червня керівник аеропортів італійського Рима заявив про необхідність призупинити дію системи, щоб уникнути «катастрофи» влітку.