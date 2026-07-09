Виробництво ракет Patriot в Україні буде складним і може зайняти роки

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NATO / Website

Запуск виробництва ракет-перехоплювачів для систем Patriot буде складним і навряд чи допоможе Україні найближчим часом.

Про це пише Bloomberg з посиланням на експертів у сфері.

За оцінкою фахівців, найбільшою проблемою стане виробництво сучасних ракет PAC-3, які перехоплюють балістичні ракети. Кожна така ракета коштує близько $5 мільйонів. Зараз їх випускають лише у США та Японії, адже для розробки потрібні американські технології, спеціальне обладнання та навчений персонал.

Експертка Bloomberg Economics з питань оборони Бекка Вассер каже, що Україна не зможе швидко налагодити виробництво ракет Patriot, бо на це потрібні роки, а суворий контроль США над технологіями ще більше ускладнює цей процес.

До того ж під час зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа 8 липня останній сказав, що компанію Lockheed Martin, яка виробляє ракети Patriot, ще не поінформували про дозвіл на розробку, який пообіцяли Україні.

Крім того, Lockheed Martin повідомляла, що планує потроїти випуск ракет лише до 2030 року через дефіцит комплектуючих. Навіть якщо Україна отримає дозвіл, доведеться створити новий ланцюг поставок, а більшість компонентів неможливо купити у відкритому доступі.

Окремою проблемою експерти називають безпеку. Новий завод із виробництва ракет стане однією з головних цілей для російських ударів. Тому частина експертів вважає, що його доцільніше будувати за межами України — наприклад, у Польщі.

Водночас радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов закликає «не слухати песимістів». За його словами, після отримання ліцензії Україна матиме доступ до технологій, виробничих процесів, навчання фахівців і допомоги консультантів. Єдина проблема — час: запуск виробництва може тривати рік або довше.