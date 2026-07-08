Прокуратура стверджує, що в Харкові дві неповнолітні дівчини отруїли військового наркотиками. Убивство знімали на відео для російського куратора

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У Харкові двох неповнолітніх дівчат підозрюють в отруєнні військовослужбовця під керівництвом російського куратора. Росіянин пообіцяв їм $5 тисяч за вбивство.

Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша в інтерв’ю Укрінформу.

Наприкінці минулого року одна з дівчат через Телеграм отримала від російського куратора пропозицію за $5 тисяч вбити військовослужбовця Нацгвардії. Вона прийняла пропозицію і вирішила залучити свою подругу. За словами Папуша, в лютому 2026 року дівчата запросили військового «відпочити» у готель. Вони заздалегідь отримали метадон (наркотичну речовину) від замовника і за інструкцією підмішали до горілки, яку дали військовому.

Російський куратор, який спостерігав за цим по відеозв’язку, після цього наказав задушити військового. Одна з дівчат наділа військовому поліетиленовий пакет на голову, потім накрила його обличчя подушкою та утримувала її. Однак, за даними слідства, чоловік помер ще до цього.

Дівчата зняли все на відео, а щоб приховати сліди, знищили пакування від наркотика. Зараз вони перебувають під вартою і визнають факт вбивства.