Прокуратура стверджує, що в Харкові дві неповнолітні дівчини отруїли військового наркотиками. Убивство знімали на відео для російського куратора
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
-
У Харкові двох неповнолітніх дівчат підозрюють в отруєнні військовослужбовця під керівництвом російського куратора. Росіянин пообіцяв їм $5 тисяч за вбивство.
Про це повідомив керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша в інтерв’ю Укрінформу.
Наприкінці минулого року одна з дівчат через Телеграм отримала від російського куратора пропозицію за $5 тисяч вбити військовослужбовця Нацгвардії. Вона прийняла пропозицію і вирішила залучити свою подругу. За словами Папуша, в лютому 2026 року дівчата запросили військового «відпочити» у готель. Вони заздалегідь отримали метадон (наркотичну речовину) від замовника і за інструкцією підмішали до горілки, яку дали військовому.
Російський куратор, який спостерігав за цим по відеозв’язку, після цього наказав задушити військового. Одна з дівчат наділа військовому поліетиленовий пакет на голову, потім накрила його обличчя подушкою та утримувала її. Однак, за даними слідства, чоловік помер ще до цього.
Дівчата зняли все на відео, а щоб приховати сліди, знищили пакування від наркотика. Зараз вони перебувають під вартою і визнають факт вбивства.
- Голова Нацполіції Іван Вигівський раніше зазначав, що росіяни почали активно вербувати неповнолітніх дівчат через Телеграм для вбивств українських військових. Від початку 2026 року правоохоронці зафіксували вже 6 таких замовних убивств, організованих через месенджери.
- Один з таких випадків стався на початку червня на Житомирщині. 17-річна дівчина познайомилась з військовим, зустрілась з ним та підсипала метадон в алкоголь — чоловік помер. Аналогічний випадок стався у квітні на Закарпатті.