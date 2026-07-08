Уряд виділить понад 3 млрд грн з резервного фонду, щоб ліквідувати наслідки російського обстрілу у Вишневому

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ДСНС України / «Бабель»

Кабінет міністрів України виділить 3,04 мільярда гривень з резервного фонду для ліквідації наслідків російського обстрілу 6 липня в місті Вишневе на Київщині.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у Телеграмі.

За її словами, ці кошти спрямують на компенсації за зруйноване або пошкоджене житло, відбудову знищеного житла, капітальний ремонт багатоповерхівок і відновлення інженерних мереж. У Вишневому через російський удар пошкоджені 280 житлових будинків, з яких 253 — приватні, 27 — багатоквартирні.